Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Dow Jones im Blick
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16.09.2026 18:01:39
Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge
Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,07 Prozent stärker bei 52 129,79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,966 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,403 Prozent stärker bei 52 303,24 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 093,11 Punkten am Vortag.
Bei 52 173,70 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 51 881,68 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 1,18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 53 732,41 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 51 999,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der Dow Jones bei 45 757,90 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,75 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 2,61 Prozent auf 208,74 USD), NVIDIA (+ 1,92 Prozent auf 216,24 USD), Walt Disney (+ 1,38 Prozent auf 107,89 USD), Caterpillar (+ 1,08 Prozent auf 792,01 USD) und UnitedHealth (+ 0,96 Prozent auf 379,55 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-2,89 Prozent auf 241,20 USD), Chevron (-2,46 Prozent auf 212,42 USD), American Express (-2,22 Prozent auf 317,23 USD), Salesforce (-2,07 Prozent auf 250,36 USD) und 3M (-1,36 Prozent auf 162,43 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 663 069 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,402 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,09 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:17
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|142,00
|0,18%
|American Express Co.
|274,90
|0,73%
|Caterpillar Inc.
|704,60
|3,28%
|Chevron Corp.
|183,04
|-0,80%
|Honeywell Technologies
|181,48
|0,43%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|207,40
|0,10%
|Microsoft Corp.
|431,80
|1,14%
|Nike Inc.
|31,90
|2,00%
|NVIDIA Corp.
|189,62
|1,86%
|Salesforce
|214,20
|-1,81%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|330,00
|0,03%
|UnitedHealth Inc.
|328,80
|0,49%
|Walt Disney
|93,87
|0,74%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 461,90
|-1,21%