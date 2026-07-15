Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker

Am Mittwoch gewann der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,29 Prozent auf 52 658,64 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,214 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,880 Prozent auf 52 046,36 Punkte an der Kurstafel, nach 52 508,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52 823,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 428,54 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,034 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, stand der Dow Jones bei 51 671,03 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 15.04.2026, mit 48 463,72 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Wert von 44 023,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,84 Prozent zu. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 4,01 Prozent auf 327,50 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,60 Prozent auf 370,21 USD), Amazon (+ 3,02 Prozent auf 254,96 USD), Microsoft (+ 2,78 Prozent auf 395,63 USD) und 3M (+ 2,52 Prozent auf 160,53 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-4,54 Prozent auf 111,77 USD), IBM (-2,70 Prozent auf 211,20 USD), Johnson Johnson (-2,69 Prozent auf 247,02 USD), Travelers (-2,27 Prozent auf 329,19 USD) und Caterpillar (-2,04 Prozent auf 914,30 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 37 546 042 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,306 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at