Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Zum Handelsende wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,92 Prozent höher bei 51 671,03 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,807 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,105 Prozent auf 51 148,73 Punkte an der Kurstafel, nach 51 202,26 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51 364,55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 51 945,89 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bei 49 526,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 46 558,47 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42 197,79 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6,80 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51 945,89 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4,52 Prozent auf 228,95 USD), NVIDIA (+ 3,54 Prozent auf 212,45 USD), Honeywell (+ 3,22 Prozent auf 227,41 USD), Amazon (+ 3,13 Prozent auf 246,02 USD) und American Express (+ 3,05 Prozent auf 335,38 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Chevron (-3,64 Prozent auf 180,40 USD), Merck (-3,49 Prozent auf 114,90 USD), Johnson Johnson (-2,16 Prozent auf 235,66 USD), Verizon (-2,16 Prozent auf 47,07 USD) und Coca-Cola (-2,07 Prozent auf 80,91 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 41 882 534 Aktien gehandelt. Mit 4,279 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,71 zu Buche schlagen. Mit 5,88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at