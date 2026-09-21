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Dow Jones-Kursverlauf 21.09.2026 16:01:47

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am ersten Tag der Woche fort.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,24 Prozent stärker bei 51 804,70 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,180 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,279 Prozent auf 51 826,78 Punkte an der Kurstafel, nach 51 682,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51 747,68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 030,86 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 53 277,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 51 564,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 46 315,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 1,81 Prozent auf 350,65 USD), IBM (+ 1,04 Prozent auf 231,93 USD), Walt Disney (+ 1,03 Prozent auf 103,73 USD), Johnson Johnson (+ 1,03 Prozent auf 272,76 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,94 Prozent auf 352,95 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Chevron (-1,31 Prozent auf 206,77 USD), Home Depot (-1,10 Prozent auf 260,00 EUR), Apple (-0,71 Prozent auf 333,76 USD), Coca-Cola (-0,57 Prozent auf 87,75 USD) und Honeywell Technologies (-0,47 Prozent auf 205,48 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 079 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,667 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,60 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alphabet C (ex Google) 306,30 2,20% Alphabet C (ex Google)
Apple Inc. 294,00 0,51% Apple Inc.
Chevron Corp. 179,16 -1,09% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 76,60 -0,17% Coca-Cola Co.
Home Depot 259,45 -0,63% Home Depot
Honeywell Technologies 179,96 0,09% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 200,30 -0,87% IBM Corp. (International Business Machines)
Johnson & Johnson 236,70 0,28% Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co. 305,90 1,24% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 429,35 -0,44% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,11 0,48% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 196,04 2,46% NVIDIA Corp.
Travelers Inc (Travelers Companies) 327,00 0,12% Travelers Inc (Travelers Companies)
Walt Disney 90,48 1,12% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 908,23 0,44%

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