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NASDAQ 100-Kursentwicklung 22.09.2026 18:01:45

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Dienstagmittag in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Um 17:59 Uhr springt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,41 Prozent auf 30 608,25 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,046 Prozent stärker bei 30 496,43 Punkten, nach 30 482,35 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 30 496,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 699,00 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 308,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 347,08 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 761,07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 21,43 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Shopify A (+ 7,32 Prozent auf 148,01 USD), Astera Labs (+ 6,67 Prozent auf 363,48 USD), Monolithic Power Systems (+ 6,57 Prozent auf 1 361,62 USD), Sandisk (+ 5,35 Prozent auf 1 861,16 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,36 Prozent auf 254,97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Cisco (-5,24 Prozent auf 105,62 USD), Intuit (-5,08 Prozent auf 288,66 USD), Booking (-3,99 Prozent auf 161,79 USD), Adobe (-3,65 Prozent auf 240,41 USD) und Airbnb (-2,32 Prozent auf 162,97 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 145 603 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,674 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Astera Labs Inc Registered Shs 313,00 -1,26% Astera Labs Inc Registered Shs
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Comcast Corp. (Class A) 19,69 0,09% Comcast Corp. (Class A)
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Intuit Inc. 256,45 -4,75% Intuit Inc.
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NASDAQ 100 30 732,40 0,82%

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