Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Aufwind

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,05 Prozent stärker bei 30 239,65 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 30 333,86 Zählern und damit 0,364 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 223,89 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30 210,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 470,03 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,29 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27 186,99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 24 960,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 363,95 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 19,97 Prozent. Bei 30 470,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian (+ 14,71 Prozent auf 107,01 USD), Workday (+ 11,96 Prozent auf 145,56 USD), Palantir (+ 9,01 Prozent auf 156,25 USD), CrowdStrike (+ 8,45 Prozent auf 727,71 USD) und Datadog A (+ 7,43 Prozent auf 241,97 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Costco Wholesale (-4,56 Prozent auf 949,81 USD), Autodesk (-4,11 Prozent auf 231,04 USD), Charter A (-3,54 Prozent auf 142,05 USD), eBay (-3,37 Prozent auf 108,35 USD) und Intel (-3,07 Prozent auf 117,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17 070 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 3,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at