Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag auf grünem Terrain

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 25 774,38 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,100 Prozent höher bei 25 631,01 Punkten in den Handel, nach 25 605,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 578,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 790,58 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 26.12.2025, mit 25 644,39 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 358,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 21 774,01 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 25 873,18 Punkten. Bei 24 954,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Zoom Communications (+ 9,62 Prozent auf 94,03 USD), AppLovin (+ 4,36 Prozent auf 547,29 USD), Datadog A (+ 4,23 Prozent auf 135,64 USD), Atlassian (+ 3,43 Prozent auf 136,27 USD) und MercadoLibre (+ 3,36 Prozent auf 2 209,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intel (-5,91 Prozent auf 42,41 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,84 Prozent auf 252,31 USD), Micron Technology (-2,68 Prozent auf 388,95 USD), Tesla (-2,20 Prozent auf 439,16 USD) und ON Semiconductor (-2,16 Prozent auf 60,64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 727 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,849 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at