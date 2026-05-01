Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1,12 Prozent höher bei 27 759,17 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 27 508,57 Zählern und damit 0,206 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (27 452,12 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27 501,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 787,12 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 019,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 552,39 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 19 786,71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,13 Prozent zu. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 787,12 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Atlassian (+ 23,92 Prozent auf 85,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,28 Prozent auf 177,50 USD), Datadog A (+ 6,88 Prozent auf 141,28 USD), Zscaler (+ 6,58 Prozent auf 139,28 USD) und Zoom Communications (+ 5,80 Prozent auf 102,78 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Amgen (-5,60 Prozent auf 326,86 USD), QUALCOMM (-3,08 Prozent auf 174,05 USD), Old Dominion Freight Line (-2,51 Prozent auf 207,10 USD), O Reilly Automotive (-2,08 Prozent auf 97,33 USD) und Dollar Tree (-1,92 Prozent auf 95,25 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 932 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,332 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Mit 7,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at