JD.com Aktie
WKN DE: A112ST / ISIN: US47215P1066
|
06.02.2026 16:03:37
Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start zu
Um 16:00 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,85 Prozent auf 24 758,51 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,434 Prozent fester bei 24 655,25 Punkten, nach 24 548,69 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 24 622,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 894,41 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 639,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 130,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 774,07 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,78 Prozent zu Buche. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 455,40 Zählern.
NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,85 Prozent auf 122,88 USD), Enphase Energy (+ 8,12 Prozent auf 51,11 USD), Arm (+ 7,37 Prozent auf 119,05 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6,65 Prozent auf 205,30 USD) und Marvell Technology (+ 6,52 Prozent auf 79,05 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Amazon (-8,40 Prozent auf 203,98 USD), MercadoLibre (-3,31 Prozent auf 1 967,38 USD), Microchip Technology (-3,17 Prozent auf 75,57 USD), CoStar Group (-2,57 Prozent auf 49,68 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,56 Prozent auf 326,17 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 028 730 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,62 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|273,45
|-2,72%
|Amazon
|178,28
|-5,82%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|176,60
|8,28%
|Arm Holdings
|104,40
|10,83%
|CoStar Group Inc.
|42,43
|-1,95%
|Enphase Energy Inc
|42,25
|5,30%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|23,75
|2,59%
|Kraft Heinz Company
|20,85
|0,58%
|Marvell Technology
|67,93
|8,32%
|MercadoLibre Inc
|1 659,60
|-3,66%
|Microchip Technology Inc.
|64,48
|-2,76%
|NVIDIA Corp.
|157,08
|7,77%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|114,40
|26,58%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|25 075,77
|2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.