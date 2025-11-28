Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beginnt Handel in der Gewinnzone

Um 15:58 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,40 Prozent auf 25 337,03 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,291 Prozent auf 25 310,28 Punkte an der Kurstafel, nach 25 236,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 364,05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 280,96 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3,57 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 26 012,16 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 23 703,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, bei 20 744,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 20,79 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 4,41 Prozent auf 38,44 USD), Enphase Energy (+ 3,56 Prozent auf 28,81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,05 Prozent auf 181,00 USD), Micron Technology (+ 2,35 Prozent auf 235,66 USD) und Analog Devices (+ 2,02 Prozent auf 263,12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen NVIDIA (-1,35 Prozent auf 177,83 USD), AstraZeneca (-0,93 Prozent auf 92,45 USD), Kraft Heinz Company (-0,92 Prozent auf 25,37 USD), IDEXX Laboratories (-0,67 Prozent auf 750,90 USD) und Intuitive Surgical (-0,67 Prozent auf 570,39 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 855 228 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,782 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent an der Spitze im Index.

