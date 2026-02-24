Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagmorgen.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,42 Prozent stärker bei 24 811,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,222 Prozent stärker bei 24 763,84 Punkten in den Handel, nach 24 708,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 903,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 643,69 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25 605,47 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.11.2025, den Stand von 24 873,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der NASDAQ 100 21 352,08 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,56 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 24 387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,84 Prozent auf 208,08 USD), Atlassian (+ 5,13 Prozent auf 72,34 USD), Adobe (+ 4,49 Prozent auf 257,75 USD), Zoom Communications (+ 4,35 Prozent auf 89,80 USD) und Arm (+ 4,08 Prozent auf 128,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Diamondback Energy (-2,81 Prozent auf 168,94 USD), Broadcom (-2,46 Prozent auf 322,22 USD), DexCom (-2,09 Prozent auf 71,73 USD), AppLovin (-1,48 Prozent auf 374,97 USD) und O Reilly Automotive (-1,37 Prozent auf 94,04 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 855 001 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,951 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,70 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

