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NASDAQ 100-Kursentwicklung 27.08.2026 18:01:06

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 klettert am Mittag

Der NASDAQ 100 verzeichnet am Donnerstagmittag Kursgewinne.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,08 Prozent höher bei 29 538,79 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 29 480,99 Zählern und damit 0,878 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 224,52 Punkte).

Bei 29 568,10 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 366,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,53 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 28 039,21 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 973,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 565,85 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,19 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit CrowdStrike (+ 16,94 Prozent auf 221,23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,41 Prozent auf 138,48 USD), Synopsys (+ 11,47 Prozent auf 457,01 USD), Palo Alto Networks (+ 10,87 Prozent auf 376,19 USD) und NVIDIA (+ 7,53 Prozent auf 225,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Western Digital (-3,45 Prozent auf 452,70 USD), PDD (-3,15 Prozent auf 84,01 USD), Micron Technology (-2,91 Prozent auf 911,08 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-2,51 Prozent auf 233,00 USD) und Netflix (-2,15 Prozent auf 79,71 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33 610 374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,424 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CrowdStrike 194,40 -0,33% CrowdStrike
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NVIDIA Corp. 194,30 -0,70% NVIDIA Corp.
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