Zuversicht in New York: NASDAQ 100 legt zum Start zu

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Um 15:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,08 Prozent auf 24 394,29 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent fester bei 24 270,77 Punkten, nach 23 898,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 24 213,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 465,16 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 24 708,94 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 25 587,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 19 753,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,22 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 759,97 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 6,03 Prozent auf 469,08 USD), Palantir (+ 5,54 Prozent auf 159,03 USD), ASML (+ 5,53 Prozent auf 1 390,03 USD), Synopsys (+ 4,71 Prozent auf 440,12 USD) und Broadcom (+ 4,59 Prozent auf 324,75 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Enphase Energy (-1,42 Prozent auf 43,49 USD), Kraft Heinz Company (-1,18 Prozent auf 21,32 USD), Linde (-0,49 Prozent auf 485,75 USD), Keurig Dr Pepper (-0,49 Prozent auf 26,46 USD) und CoStar Group (-0,23 Prozent auf 42,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 043 968 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,638 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,44 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at