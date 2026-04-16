Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt im Plus

Um 17:58 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,62 Prozent auf 26 366,55 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 26 256,88 Zählern und damit 0,200 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 204,58 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 26 113,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 374,43 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 5,18 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 16.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 655,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 529,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18 257,64 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,60 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 374,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit ON Semiconductor (+ 10,88 Prozent auf 80,31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,14 Prozent auf 276,54 USD), Datadog A (+ 4,79 Prozent auf 126,86 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,62 Prozent auf 214,66 USD) und Intel (+ 4,15 Prozent auf 67,64 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen ASML (-3,05 Prozent auf 1 436,57 USD), Intuitive Surgical (-2,09 Prozent auf 458,56 USD), Biogen (-1,85 Prozent auf 177,20 USD), Zoom Communications (-1,54 Prozent auf 87,66 USD) und MercadoLibre (-1,53 Prozent auf 1 843,50 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 366 469 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,045 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 7,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at