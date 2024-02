Zuversicht in New York: NASDAQ 100 mit Zuschlägen

NASDAQ 100-Handel am Nachmittag.

Um 20:02 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,71 Prozent nach oben auf 17 641,98 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,411 Prozent auf 17 415,94 Punkte an der Kurstafel, nach 17 344,71 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 17 663,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 378,37 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,17 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 02.01.2024, einen Stand von 16 543,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 14 919,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.02.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 12 803,14 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,64 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 17 665,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 21,05 Prozent auf 477,90 USD), Amazon (+ 7,74 Prozent auf 171,61 USD), Datadog A (+ 5,40 Prozent auf 133,75 USD), NVIDIA (+ 4,84 Prozent auf 660,80 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,28 Prozent auf 177,77 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Charter A (-16,22 Prozent auf 320,32 USD), Atlassian A (-16,14 Prozent auf 213,77 USD), Lucid (-5,70 Prozent auf 3,23 USD), Comcast (-3,77 Prozent auf 44,97 USD) und Enphase Energy (-3,71 Prozent auf 101,53 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Amazon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 674 333 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,715 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 7,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at