Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags freundlich

Derzeit zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,83 Prozent stärker bei 25 538,00 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 25 548,38 Zählern und damit 0,876 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 326,58 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 25 576,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 399,50 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,52 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 22.12.2025, den Stand von 25 461,70 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Wert von 24 879,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21 853,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,32 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 873,18 Punkten. Bei 24 954,18 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 12,71 Prozent auf 40,54 USD), Datadog A (+ 7,49 Prozent auf 132,71 USD), Arm (+ 6,29 Prozent auf 121,08 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,36 Prozent auf 645,79 USD) und Autodesk (+ 4,44 Prozent auf 268,88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-5,14 Prozent auf 126,11 USD), Netflix (-2,47 Prozent auf 83,25 USD), Synopsys (-2,30 Prozent auf 509,96 USD), Lam Research (-2,26 Prozent auf 223,23 USD) und Diamondback Energy (-2,05 Prozent auf 149,86 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 087 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet mit 2,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

