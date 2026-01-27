Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen

Am Dienstag erhöht sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,93 Prozent auf 25 953,11 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,540 Prozent fester bei 25 852,05 Punkten, nach 25 713,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 971,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25 791,75 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, einen Wert von 25 644,39 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.10.2025, den Stand von 25 821,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 127,28 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,96 Prozent nach oben. Bei 25 971,80 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 954,18 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lam Research (+ 7,07 Prozent auf 238,62 USD), Micron Technology (+ 6,52 Prozent auf 414,47 USD), Applied Materials (+ 4,87 Prozent auf 335,03 USD), KLA-Tencor (+ 4,24 Prozent auf 1 608,46 USD) und ASML (+ 4,01 Prozent auf 1 469,98 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Charter A (-4,21 Prozent auf 185,63 USD), Atlassian (-3,33 Prozent auf 133,83 USD), Copart (-3,07 Prozent auf 40,27 USD), lululemon athletica (-3,00 Prozent auf 187,00 USD) und PayPal (-2,91 Prozent auf 46,46 EUR).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 18 466 034 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,841 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,14 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,83 Prozent.

