Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus

Im NASDAQ 100 geht es im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,12 Prozent aufwärts auf 24 990,51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,44 Prozent auf 24 599,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24 960,04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 000,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 575,54 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Wert von 25 738,61 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 25 555,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 20 884,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,856 Prozent nach unten. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,27 Prozent auf 138,92 USD), Enphase Energy (+ 7,19 Prozent auf 45,31 USD), Palantir (+ 6,39 Prozent auf 145,96 USD), Axon Enterprise (+ 4,49 Prozent auf 566,74 USD) und NVIDIA (+ 3,08 Prozent auf 182,66 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil lululemon athletica (-4,42 Prozent auf 176,98 USD), Arm (-3,95 Prozent auf 122,41 USD), IDEXX Laboratories (-3,77 Prozent auf 632,00 USD), Dollar Tree (-3,74 Prozent auf 121,75 USD) und Monster Beverage (-3,41 Prozent auf 82,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 149 199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,678 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at