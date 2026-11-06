Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus

Für den NASDAQ 100 geht es derzeit aufwärts.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,97 Prozent stärker bei 27 154,37 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 27 045,26 Zählern und damit 1,56 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 629,81 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26 952,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 316,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,93 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 31 224,69 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 373,33 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 25 130,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,73 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Airbnb (+ 11,68 Prozent auf 190,00 USD), Lam Research (+ 9,76 Prozent auf 203,28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9,54 Prozent auf 442,99 USD), Rocket Lab (+ 9,48 Prozent auf 50,35 USD) und Moderna (+ 9,29 Prozent auf 263,88 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Axon Enterprise (-17,39 Prozent auf 316,04 USD), Microchip Technology (-12,51 Prozent auf 56,74 USD), DexCom (-4,22 Prozent auf 80,90 USD), Thomson Reuters (-3,42 Prozent auf 114,07 USD) und Monster Beverage (-3,30 Prozent auf 46,25 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18 519 102 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,74 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,32 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at