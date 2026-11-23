Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 6,79 Prozent höher bei 26 727,86 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 7,43 Prozent stärker bei 26 889,29 Punkten in den Handel, nach 25 028,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26 889,29 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 386,42 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 28 957,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 29 308,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 239,57 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,04 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 29,27 Prozent auf 162,27 USD), Nebius (+ 23,80 Prozent auf 100,66 USD), CoreWeave (+ 22,12 Prozent auf 48,25 USD), Lumentum (+ 20,23 Prozent auf 553,71 USD) und Sandisk (+ 17,23 Prozent auf 92,89 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil CrowdStrike (-8,43 Prozent auf 210,10 USD), Take Two (-1,91 Prozent auf 205,98 USD), PayPal (-1,50 Prozent auf 49,08 EUR), Kraft Heinz Company (-1,22 Prozent auf 25,08 USD) und Monster Beverage (-1,14 Prozent auf 43,19 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 011 295 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

2027 präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at