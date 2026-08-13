Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 springt im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 1,03 Prozent auf 30 048,76 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,139 Prozent stärker bei 29 784,06 Punkten, nach 29 742,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29 757,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 048,76 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 1,14 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 264,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 366,94 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 13.08.2025, einen Wert von 23 849,04 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 19,21 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 7,77 Prozent auf 116,10 USD), Nebius (+ 4,00 Prozent auf 269,58 USD), Netflix (+ 3,21 Prozent auf 76,60 USD), AppLovin (+ 3,16 Prozent auf 313,37 USD) und Datadog A (+ 2,94 Prozent auf 248,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Cisco (-7,68 Prozent auf 114,37 USD), PDD (-2,21 Prozent auf 87,07 USD), SpaceX (-1,61 Prozent auf 143,79 USD), Booking (-1,38 Prozent auf 209,34 USD) und Ross Stores (-1,36 Prozent auf 244,88 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 141 670 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,570 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at