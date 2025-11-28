Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Zum Handelsende erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,78 Prozent auf 25 434,89 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,291 Prozent fester bei 25 310,28 Punkten, nach 25 236,94 Punkten am Vortag.

Bei 25 280,96 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 435,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 3,97 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 26 012,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.08.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 703,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.11.2024, einen Stand von 20 744,49 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,26 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 10,19 Prozent auf 40,56 USD), Enphase Energy (+ 3,70 Prozent auf 28,85 USD), Analog Devices (+ 2,88 Prozent auf 265,34 USD), Micron Technology (+ 2,70 Prozent auf 236,48 USD) und Palo Alto Networks (+ 2,58 Prozent auf 190,13 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil NVIDIA (-1,81 Prozent auf 177,00 USD), Gilead Sciences (-1,31 Prozent auf 125,84 USD), Ross Stores (-0,75 Prozent auf 176,36 USD), AstraZeneca (-0,64 Prozent auf 92,72 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-0,56 Prozent auf 780,19 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 551 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,782 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

