Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,49 Prozent stärker bei 30 632,61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,046 Prozent auf 30 496,43 Punkte an der Kurstafel, nach 30 482,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 30 496,43 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 649,08 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 29 308,86 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.06.2026, den Stand von 30 347,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 761,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 21,53 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Shopify A (+ 7,20 Prozent auf 147,85 USD), Sandisk (+ 7,18 Prozent auf 1 893,52 USD), O Reilly Automotive (+ 3,90 Prozent auf 86,11 USD), Nebius (+ 3,87 Prozent auf 241,80 USD) und Seagate Technology (+ 3,07 Prozent auf 904,28 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Cisco (-2,57 Prozent auf 108,60 USD), Diamondback Energy (-1,82 Prozent auf 185,82 USD), Baker Hughes (-1,49 Prozent auf 56,97 USD), Fortinet (-1,34 Prozent auf 172,88 USD) und KLA (-1,32 Prozent auf 181,54 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 008 509 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at