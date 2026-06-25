Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag fester

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag klettert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 29 350,70 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 2,13 Prozent auf 29 843,89 Punkte an der Kurstafel, nach 29 220,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 843,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 000,55 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 481,64 Punkte. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 162,98 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 22 237,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,44 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 16,32 Prozent auf 2 226,99 USD), Micron Technology (+ 14,06 Prozent auf 1 195,92 USD), Applied Materials (+ 7,72 Prozent auf 634,44 USD), Western Digital (+ 6,34 Prozent auf 684,62 USD) und Teradyne (+ 6,33 Prozent auf 454,23 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-6,45 Prozent auf 88,06 USD), Palantir (-5,30 Prozent auf 107,48 USD), Rocket Lab (-5,02 Prozent auf 81,12 USD), Apple (-4,68 Prozent auf 279,36 USD) und AppLovin (-4,60 Prozent auf 443,57 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 878 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,263 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at