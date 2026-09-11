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Index-Performance 11.09.2026 16:01:32

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester

Aktuell geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Am Freitag erhöht sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,11 Prozent auf 29 426,71 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,783 Prozent stärker bei 29 331,48 Punkten, nach 29 103,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 323,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 445,22 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,737 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 525,48 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 11.06.2026, bei 29 446,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 992,56 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,74 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 4,65 Prozent auf 237,52 USD), QUALCOMM (+ 4,17 Prozent auf 184,25 USD), Astera Labs (+ 3,86 Prozent auf 295,51 USD), Lumentum (+ 3,83 Prozent auf 971,50 USD) und Teradyne (+ 3,73 Prozent auf 384,01 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-2,00 Prozent auf 1 658,82 USD), Adobe (-1,97 Prozent auf 243,92 USD), Palo Alto Networks (-1,71 Prozent auf 332,69 USD), Seagate Technology (-1,67 Prozent auf 847,89 USD) und Diamondback Energy (-1,55 Prozent auf 202,20 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 2 794 670 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,643 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Micron Technology-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,57 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CrowdStrike 178,40 -0,73% CrowdStrike
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Intel Corp. 88,59 1,87% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 21,13 0,60% Kraft Heinz Company
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Marvell Technology 203,10 3,83% Marvell Technology
Micron Technology Inc. 845,00 0,38% Micron Technology Inc.
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