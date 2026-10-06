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Kursverlauf 06.10.2026 22:34:28

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,48 Prozent stärker bei 31 224,47 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,576 Prozent höher bei 31 255,40 Punkten in den Handel, nach 31 076,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 31 361,37 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 208,20 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 544,16 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 697,87 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 24 978,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 23,88 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 12,25 Prozent auf 300,40 USD), Astera Labs (+ 7,58 Prozent auf 389,80 USD), Nebius (+ 7,44 Prozent auf 249,87 USD), Marvell Technology (+ 5,81 Prozent auf 287,01 USD) und CoreWeave (+ 4,95 Prozent auf 91,72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Seagate Technology (-9,18 Prozent auf 805,63 USD), Western Digital (-6,93 Prozent auf 411,04 USD), KLA (-4,54 Prozent auf 197,46 USD), DexCom (-4,04 Prozent auf 83,39 USD) und Lam Research (-3,44 Prozent auf 333,89 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 23 801 199 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5,123 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,34 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Astera Labs Inc Registered Shs 331,00 -4,06% Astera Labs Inc Registered Shs
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 261,75 -2,02% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CoreWeave 79,62 -2,15% CoreWeave
CrowdStrike 240,55 -2,85% CrowdStrike
DexCom Inc. 75,60 2,16% DexCom Inc.
KLA 174,96 -0,22% KLA
Kraft Heinz Company 19,52 0,10% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 291,80 -1,37% Lam Research Corp.
Marvell Technology 251,40 -1,37% Marvell Technology
Micron Technology Inc. 947,10 1,74% Micron Technology Inc.
Nebius 212,90 -4,10% Nebius
NVIDIA Corp. 212,05 -0,16% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 712,00 -0,28% Seagate Technology
Western Digital Corp. 362,00 -0,81% Western Digital Corp.

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NASDAQ 100 30 993,89 -0,74%

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