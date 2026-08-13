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NASDAQ 100-Kursverlauf 13.08.2026 22:34:37

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,15 Prozent auf 30 084,50 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,139 Prozent auf 29 784,06 Punkte an der Kurstafel, nach 29 742,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 29 757,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 168,05 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 264,10 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Wert von 29 366,94 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 23 849,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 19,35 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 17,78 Prozent auf 206,45 USD), Sandisk (+ 13,67 Prozent auf 1 528,11 USD), Western Digital (+ 7,31 Prozent auf 487,29 USD), Intuit (+ 7,04 Prozent auf 358,29 USD) und Netflix (+ 5,43 Prozent auf 78,24 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Cisco (-8,40 Prozent auf 113,47 USD), Lumentum (-5,58 Prozent auf 880,41 USD), PDD (-5,46 Prozent auf 84,17 USD), Monolithic Power Systems (-4,38 Prozent auf 1 362,55 USD) und SpaceX (-3,33 Prozent auf 141,29 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 30 321 615 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,570 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,26 erwartet. Mit 6,54 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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