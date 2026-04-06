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Marktbericht 06.04.2026 22:34:16

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels im Aufwind

Der NASDAQ 100 entwickelte sich am Abend positiv.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,61 Prozent stärker bei 24 192,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent stärker bei 24 143,02 Punkten in den Handel, nach 24 045,53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 24 265,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 039,03 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 24 643,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25 639,71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, bei 17 397,70 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,02 Prozent nach. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 6,81 Prozent auf 412,68 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,56 Prozent auf 127,69 USD), Starbucks (+ 4,88 Prozent auf 94,78 USD), eBay (+ 3,79 Prozent auf 97,71 USD) und Kraft Heinz Company (+ 3,42 Prozent auf 23,57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Booking (-95,80 Prozent auf 176,19 USD), Enphase Energy (-3,67 Prozent auf 33,64 USD), Datadog A (-3,21 Prozent auf 116,50 USD), Biogen (-2,82 Prozent auf 172,34 USD) und Tesla (-2,15 Prozent auf 352,82 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24 656 072 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,04 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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