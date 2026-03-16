Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

NASDAQ 100

24 655,34
274,61
1,13 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
NASDAQ 100-Entwicklung 16.03.2026 22:34:57

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 verzeichnete schlussendlich Kursgewinne.

Am Montag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,13 Prozent fester bei 24 655,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent höher bei 24 646,18 Punkten in den Handel, nach 24 380,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 794,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 606,46 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 732,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 132,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 19 704,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,19 Prozent nach unten. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Dollar Tree (+ 6,42 Prozent auf 114,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 147,52 USD), Arm (+ 5,14 Prozent auf 121,70 USD), Marvell Technology (+ 4,23 Prozent auf 91,58 USD) und Mondelez (+ 4,14 Prozent auf 57,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CrowdStrike (-4,06 Prozent auf 423,84 USD), PepsiCo (-1,35 Prozent auf 157,72 USD), Starbucks (-1,34 Prozent auf 97,82 USD), Axon Enterprise (-1,32 Prozent auf 489,64 USD) und T-Mobile US (-1,18 Prozent auf 214,82 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51 751 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,833 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 655,34 1,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen