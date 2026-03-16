Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Zuschlägen

Am Montag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,13 Prozent fester bei 24 655,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,09 Prozent höher bei 24 646,18 Punkten in den Handel, nach 24 380,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 794,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 606,46 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 732,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 132,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 19 704,64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,19 Prozent nach unten. Bei 26 165,08 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 289,23 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Dollar Tree (+ 6,42 Prozent auf 114,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 147,52 USD), Arm (+ 5,14 Prozent auf 121,70 USD), Marvell Technology (+ 4,23 Prozent auf 91,58 USD) und Mondelez (+ 4,14 Prozent auf 57,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil CrowdStrike (-4,06 Prozent auf 423,84 USD), PepsiCo (-1,35 Prozent auf 157,72 USD), Starbucks (-1,34 Prozent auf 97,82 USD), Axon Enterprise (-1,32 Prozent auf 489,64 USD) und T-Mobile US (-1,18 Prozent auf 214,82 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 51 751 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,833 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at