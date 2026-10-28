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Index-Performance 28.10.2026 22:34:25

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker

Der NASDAQ 100 entwickelte sich am Abend positiv.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,55 Prozent höher bei 29 813,16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,272 Prozent stärker bei 29 732,04 Punkten, nach 29 651,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 848,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 618,42 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,62 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30 276,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27 763,13 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 26 012,16 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 18,28 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Sandisk (+ 7,66 Prozent auf 1 404,77 USD), CoreWeave (+ 7,32 Prozent auf 63,93 USD), Nebius (+ 6,96 Prozent auf 182,34 USD), GE HealthCare Technologies (+ 6,62 Prozent auf 75,82 USD) und Micron Technology (+ 5,86 Prozent auf 983,23 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Baker Hughes (-7,36 Prozent auf 54,66 USD), Old Dominion Freight Line (-7,33 Prozent auf 173,32 USD), Fortinet (-5,90 Prozent auf 174,08 USD), Teradyne (-3,23 Prozent auf 313,24 USD) und Take Two (-2,98 Prozent auf 195,29 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27 350 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CoreWeave 50,64 -2,31% CoreWeave
CrowdStrike 231,60 0,87% CrowdStrike
Fortinet Inc 123,90 0,73% Fortinet Inc
GE HealthCare Technologies 68,30 -0,47% GE HealthCare Technologies
Kraft Heinz Company 21,67 0,98% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 791,10 -3,02% Micron Technology Inc.
Nebius 142,60 -1,86% Nebius
NVIDIA Corp. 185,52 -1,62% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 154,78 0,21% Old Dominion Freight Line Inc.
Sandisk Corp 1 090,00 -7,63% Sandisk Corp
Take Two 172,90 -0,23% Take Two
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NASDAQ 100 29 402,51 -1,38%

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