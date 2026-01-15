Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

Am Donnerstag springt der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ um 1,01 Prozent auf 25 722,54 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,18 Prozent auf 25 767,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25 465,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 25 681,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 781,03 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,413 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 25 067,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 745,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 237,85 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,05 Prozent. Bei 25 873,18 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 086,36 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA-Tencor (+ 9,07 Prozent auf 1 564,55 USD), Applied Materials (+ 8,88 Prozent auf 328,70 USD), Lam Research (+ 8,05 Prozent auf 225,59 USD), ASML (+ 6,81 Prozent auf 1 349,82 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,85 Prozent auf 234,44 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3,23 Prozent auf 173,53 USD), Charter A (-3,13 Prozent auf 196,01 USD), Diamondback Energy (-2,67 Prozent auf 149,63 USD), Enphase Energy (-2,66 Prozent auf 35,17 USD) und JDcom (-2,38 Prozent auf 29,12 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 503 047 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

