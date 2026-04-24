Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Um 16:00 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,97 Prozent auf 27 041,31 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,12 Prozent auf 27 082,42 Punkte an der Kurstafel, nach 26 782,62 Punkten am Vortag.

Bei 26 986,39 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27 121,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,42 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.03.2026, den Wert von 24 002,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 25 605,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der NASDAQ 100 bei 19 214,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 27 121,84 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 24,86 Prozent auf 83,38 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,06 Prozent auf 345,20 USD), QUALCOMM (+ 9,95 Prozent auf 147,28 USD), Arm (+ 9,83 Prozent auf 224,72 USD) und Synopsys (+ 6,88 Prozent auf 488,28 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Charter A (-13,58 Prozent auf 208,94 USD), Comcast (-4,93 Prozent auf 30,08 USD), Gilead Sciences (-3,17 Prozent auf 129,40 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,11 Prozent auf 742,19 USD) und Biogen (-2,22 Prozent auf 183,70 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 854 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at