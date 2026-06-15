Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in Grün

Beim NASDAQ 100 lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Um 15:59 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,57 Prozent auf 30 396,73 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 2,21 Prozent auf 30 289,97 Punkte an der Kurstafel, nach 29 635,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30 477,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 285,63 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 125,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 24 380,73 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, einen Stand von 21 631,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,59 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8,63 Prozent auf 555,70 USD), Micron Technology (+ 7,51 Prozent auf 1 055,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,86 Prozent auf 132,47 USD), QUALCOMM (+ 6,02 Prozent auf 224,47 USD) und ON Semiconductor (+ 5,96 Prozent auf 123,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Fiserv (-7,40 Prozent auf 49,80 USD), Diamondback Energy (-2,85 Prozent auf 186,66 USD), Old Dominion Freight Line (-2,40 Prozent auf 239,84 USD), Cognizant (-2,34 Prozent auf 50,95 USD) und Enphase Energy (-2,22 Prozent auf 53,38 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 010 617 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,279 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,47 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at