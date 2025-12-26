Zuversicht in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag fester

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,07 Prozent höher bei 23 629,21 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23 645,91 Zählern und damit 0,138 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 613,31 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 665,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23 567,85 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,762 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 23 214,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 484,07 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 20 020,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 22,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 019,99 Punkten. 14 784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell SMC (+ 5,35 Prozent auf 367,81 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,28 Prozent auf 4,63 USD), AXT (+ 4,13 Prozent auf 15,63 USD), US Global Investors (+ 2,90 Prozent auf 2,48 USD) und AmeriServ Financial (+ 2,90 Prozent auf 3,19 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-8,06 Prozent auf 14,71 USD), Century Casinos (-5,52 Prozent auf 1,37 USD), inTest (-4,93 Prozent auf 7,14 USD), Nissan Motor (-4,60 Prozent auf 2,39 USD) und Sangamo Therapeutics (-4,49 Prozent auf 0,43 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 810 670 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

