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Kursentwicklung im Fokus 14.08.2026 16:01:52

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Handel am Morgen.

Am Freitag steigt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,04 Prozent auf 26 812,44 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,180 Prozent stärker bei 26 851,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 803,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 793,07 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 862,17 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,495 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Wert von 26 107,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 635,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 710,67 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,39 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Harmonic (+ 4,20 Prozent auf 13,63 USD), AXT (+ 4,16 Prozent auf 80,67 USD), World Acceptance (+ 4,01 Prozent auf 195,22 USD), Cognex (+ 3,78 Prozent auf 63,92 USD) und TTM Technologies (+ 3,06 Prozent auf 143,13 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-12,21 Prozent auf 21,50 USD), SMC (-6,75 Prozent auf 462,75 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-5,76 Prozent auf 9,33 USD), inTest (-5,45 Prozent auf 12,85 USD) und Ultra Clean (-5,00 Prozent auf 88,26 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 273 318 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 20,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

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Cognex Corp. 56,62 6,27% Cognex Corp.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,15 -1,21% Consumer Portfolio Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 24,08 -1,67% Donegal Group Inc. (B)
Harmonic Inc. 11,95 5,29% Harmonic Inc.
inTest Corp. 12,10 3,42% inTest Corp.
NVIDIA Corp. 194,54 -0,42% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 8,65 22,96% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
SIGA Technologies Inc. 3,00 4,17% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 408,40 -2,81% SMC Corp.
SpaceX 120,96 -1,72% SpaceX
TTM Technologies Inc. 121,00 1,60% TTM Technologies Inc.
Ultra Clean Holdings Inc. 72,68 -9,31% Ultra Clean Holdings Inc.
World Acceptance Corp. 158,00 -2,47% World Acceptance Corp.

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