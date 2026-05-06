Lifetime Brands Aktie

Lifetime Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 06.05.2026 16:01:56

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Handel am Morgen.

Am Mittwoch steigt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,07 Prozent auf 25 597,62 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,667 Prozent stärker bei 25 495,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 326,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 464,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 618,57 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,93 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 06.04.2026, einen Wert von 21 996,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 031,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 689,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,17 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 618,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Veeco Instruments (+ 19,81 Prozent auf 59,36 USD), Commercial Vehicle Group (+ 13,27 Prozent auf 4,78 USD), Littelfuse (+ 9,30 Prozent auf 462,10 USD), ADTRAN (+ 7,66 Prozent auf 13,36 EUR) und USANA Health Sciences (+ 7,22 Prozent auf 20,65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Myriad Genetics (-21,07 Prozent auf 3,97 USD), Nice Systems (-19,29 Prozent auf 100,89 USD), Lifecore Biomedical (-8,53 Prozent auf 4,72 USD), Donegal Group B (-8,05 Prozent auf 16,68 USD) und Lifetime Brands (-7,29 Prozent auf 5,98 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 077 256 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,111 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Myriad Genetics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 12,26 -8,08% ADTRAN Holdings Inc
Commercial Vehicle Group Inc. 4,42 1,84% Commercial Vehicle Group Inc.
Donegal Group Inc. (B) 19,72 9,56% Donegal Group Inc. (B)
Intel Corp. 93,27 -3,03% Intel Corp.
Lifecore Biomedical 4,00 -4,76% Lifecore Biomedical
Lifetime Brands IncShs 7,19 29,08% Lifetime Brands IncShs
Littelfuse Inc. 372,00 -0,53% Littelfuse Inc.
Myriad Genetics Inc. 3,48 -0,43% Myriad Genetics Inc.
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 82,00 -11,83% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
NVIDIA Corp. 180,08 1,74% NVIDIA Corp.
SIGA Technologies Inc. 4,73 0,64% SIGA Technologies Inc.
Steel Dynamics Inc. 197,95 -4,05% Steel Dynamics Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 153,08 -3,70% Strategy (ex MicroStrategy)
USANA Health Sciences Inc. 16,30 -0,61% USANA Health Sciences Inc.
Veeco Instruments Inc. 49,08 -6,66% Veeco Instruments Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 806,20 -0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich in Rot -- Wall Streetschließt im Minus -- Asiens Börsen schließlich im Plus - Starke Gewinne in Tokio
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen