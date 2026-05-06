Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch steigt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 1,07 Prozent auf 25 597,62 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,667 Prozent stärker bei 25 495,17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 326,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25 464,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 618,57 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,93 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 06.04.2026, einen Wert von 21 996,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.02.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 031,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.05.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 689,66 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,17 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 618,57 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Veeco Instruments (+ 19,81 Prozent auf 59,36 USD), Commercial Vehicle Group (+ 13,27 Prozent auf 4,78 USD), Littelfuse (+ 9,30 Prozent auf 462,10 USD), ADTRAN (+ 7,66 Prozent auf 13,36 EUR) und USANA Health Sciences (+ 7,22 Prozent auf 20,65 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Myriad Genetics (-21,07 Prozent auf 3,97 USD), Nice Systems (-19,29 Prozent auf 100,89 USD), Lifecore Biomedical (-8,53 Prozent auf 4,72 USD), Donegal Group B (-8,05 Prozent auf 16,68 USD) und Lifetime Brands (-7,29 Prozent auf 5,98 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 10 077 256 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,111 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,81 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 12,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at