Zuversicht in New York: NASDAQ Composite bewegt schlussendlich im Plus

Am ersten Tag der Woche hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Am Montag ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 17 974,27 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,260 Prozent auf 17 994,91 Punkte an der Kurstafel, nach 17 948,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18 021,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 936,37 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 23.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 17 877,79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wies der NASDAQ Composite 17 689,36 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, bei 13 211,81 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 21,73 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 19,00 Prozent auf 4,51 USD), Big 5 Sporting Goods (+ 13,83 Prozent auf 2,14 USD), American Superconductor (+ 10,94 Prozent auf 24,44 USD), Innodata (+ 10,82 Prozent auf 15,46 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 10,61 Prozent auf 4,38 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen FreightCar America (-9,71 Prozent auf 10,14 USD), Geron (-9,13 Prozent auf 4,28 USD), Cutera (-7,72 Prozent auf 0,70 USD), Nektar Therapeutics (-7,69 Prozent auf 1,20 USD) und Nissan Motor (-7,60 Prozent auf 2,77 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 46 984 382 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,109 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Ebix-Aktie präsentiert mit 0,03 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at