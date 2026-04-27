Zuversicht in New York: NASDAQ Composite letztendlich fester

Am Montag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,20 Prozent auf 24 887,10 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,149 Prozent auf 24 799,64 Punkte an der Kurstafel, nach 24 836,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 24 899,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 694,82 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bei 20 948,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 817,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 17 382,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24 899,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Nissan Motor (+ 11,57 Prozent auf 2,41 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10,47 Prozent auf 0,21 USD), SMC (+ 6,08 Prozent auf 471,10 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 4,99 Prozent auf 3,79 USD) und Ligand Pharmaceuticals (+ 4,55 Prozent auf 241,79 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil PDF Solutions (-11,08 Prozent auf 41,34 USD), Rambus (-10,79 Prozent auf 141,31 USD), AAON (-7,98 Prozent auf 91,64 USD), AXT (-7,89 Prozent auf 70,15 USD) und inTest (-7,34 Prozent auf 17,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 41 585 482 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,316 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,25 zu Buche schlagen. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at