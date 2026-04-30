Zuversicht in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite ging im Plus aus dem Donnerstagshandel.

Zum Handelsschluss verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,89 Prozent auf 24 892,31 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,757 Prozent stärker bei 24 859,94 Punkten, nach 24 673,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24 935,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 491,83 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,374 Prozent. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, einen Wert von 20 794,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag noch am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 23 461,82 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17 446,34 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,13 Prozent. Bei 24 935,59 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 20 690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell QUALCOMM (+ 15,12 Prozent auf 179,58 USD), TTM Technologies (+ 15,07 Prozent auf 158,22 USD), inTest (+ 14,60 Prozent auf 19,00 USD), 3D Systems (+ 13,89 Prozent auf 2,46 USD) und American Superconductor (+ 12,24 Prozent auf 53,54 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen InterDigital (-15,91 Prozent auf 296,56 USD), Sangamo Therapeutics (-10,24 Prozent auf 0,12 USD), Blackbaud (-4,79 Prozent auf 37,17 USD), NVIDIA (-4,63 Prozent auf 199,57 USD) und Donegal Group A (-4,59 Prozent auf 16,82 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 64 944 048 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,439 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 13,25 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at