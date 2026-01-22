Zuversicht in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,56 Prozent stärker bei 23 354,77 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,930 Prozent auf 23 440,71 Punkte an der Kurstafel, nach 23 224,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 340,30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 467,34 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,916 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23 428,83 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 22 740,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 009,34 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,513 Prozent zu. Bei 23 813,30 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 916,83 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Corcept Therapeutics (+ 15,92 Prozent auf 42,09 USD), LSI Industries (+ 14,43 Prozent auf 23,32 USD), 3D Systems (+ 7,63 Prozent auf 2,82 USD), Northern Trust (+ 5,80 Prozent auf 152,80 USD) und Inter Parfums (+ 5,63 Prozent auf 97,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Abbott Laboratories (-7,44 Prozent auf 111,75 USD), AXT (-7,03 Prozent auf 18,39 USD), Huntington Bancshares (-4,48 Prozent auf 17,93 USD), Ultra Clean (-3,81 Prozent auf 45,40 USD) und SMC (-3,24 Prozent auf 385,60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10 053 196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie an.

