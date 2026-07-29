Zuversicht in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit Zuschlägen

In New York ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,03 Prozent fester bei 24 883,56 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,054 Prozent schwächer bei 24 863,48 Punkten, nach 24 876,91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24 899,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 492,30 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,40 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Stand von 25 820,14 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 29.04.2026, mit 24 673,24 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 21 098,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Manhattan Associates (+ 22,61 Prozent auf 206,19 USD), Blackbaud (+ 20,26 Prozent auf 43,21 USD), Anika Therapeutics (+ 9,44 Prozent auf 16,58 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 8,43 Prozent auf 34,34 USD) und Intuit (+ 6,10 Prozent auf 332,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Monro Muffler Brake (-18,26 Prozent auf 14,06 USD), Silgan (-11,65 Prozent auf 42,42 USD), Integra LifeSciences (-11,39 Prozent auf 17,51 USD), Methode Electronics (-10,74 Prozent auf 13,22 USD) und Modine Manufacturing (-10,24 Prozent auf 186,76 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 565 815 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,343 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 17,96 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at