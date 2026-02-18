Donegal Grou b Aktie
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochnachmittag im Plus
Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,03 Prozent fester bei 22 810,90 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22 629,85 Zählern und damit 0,228 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22 578,38 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 22 895,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 597,77 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 23 515,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 432,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 041,26 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,83 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 256,76 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,02 Prozent auf 3,52 USD), Americas Car-Mart (+ 5,93 Prozent auf 22,23 USD), Blackbaud (+ 5,53 Prozent auf 49,96 USD), Synopsys (+ 5,28 Prozent auf 444,25 USD) und Taylor Devices (+ 5,27 Prozent auf 89,17 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Veeco Instruments (-14,13 Prozent auf 29,50 USD), USANA Health Sciences (-9,39 Prozent auf 18,72 USD), MKS Instruments (-4,91 Prozent auf 250,03 USD), Donegal Group B (-4,56 Prozent auf 16,10 USD) und American Superconductor (-3,22 Prozent auf 35,48 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 18 202 680 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,754 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel
2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
