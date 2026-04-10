Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Plus

So performte der NASDAQ Composite am Freitag zum Handelsende.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent höher bei 22 902,89 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,401 Prozent auf 22 913,91 Punkte an der Kurstafel, nach 22 822,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23 011,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 845,06 Punkten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 4,39 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22 697,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 671,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, stand der NASDAQ Composite bei 16 387,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,43 Prozent zurück. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell TTM Technologies (+ 12,98 Prozent auf 121,49 USD), Nissan Motor (+ 8,18 Prozent auf 2,38 USD), Volvo (B) (+ 6,70 Prozent auf 35,41 USD), Ballard Power (+ 6,44 Prozent auf 2,81 USD) und Amtech Systems (+ 5,66 Prozent auf 14,75 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Akamai (-16,66 Prozent auf 91,35 USD), Americas Car-Mart (-9,76 Prozent auf 11,09 USD), Richardson Electronics (-7,48 Prozent auf 13,35 USD), Nice Systems (-7,14 Prozent auf 97,00 USD) und Neogen (-6,13 Prozent auf 9,42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 470 263 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,787 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,78 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at