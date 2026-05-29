Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Aktuell geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 27 074,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,161 Prozent auf 26 960,84 Punkte an der Kurstafel, nach 26 917,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 27 081,70 Punkte, das Tagestief hingegen 26 942,30 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24 673,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22 668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Stand von 19 175,87 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,52 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 081,70 Punkten. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell NetApp (+ 28,20 Prozent auf 182,56 USD), Logitech (+ 7,55 Prozent auf 120,20 USD), Lifetime Brands (+ 7,08 Prozent auf 9,22 USD), Oracle (+ 6,55 Prozent auf 217,04 USD) und QUALCOMM (+ 5,22 Prozent auf 256,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), American Eagle Outfitters (-14,79 Prozent auf 15,27 USD), Autodesk (-9,28 Prozent auf 218,60 USD), Cogent Communications (-7,92 Prozent auf 18,25 USD) und AmeriServ Financial (-7,87 Prozent auf 3,51 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 025 612 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 12,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at