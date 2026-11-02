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NASDAQ Composite aktuell 02.11.2026 16:01:52

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Der NASDAQ Composite knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Um 15:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent fester bei 25 633,79 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,641 Prozent höher bei 25 600,17 Punkten, nach 25 437,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 567,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 668,77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 27 190,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 373,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 23 724,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 17,71 Prozent auf 648,85 USD), JetBlue Airways (+ 10,53 Prozent auf 3,15 USD), Credit Acceptance (+ 6,32 Prozent auf 494,26 USD), Century Casinos (+ 5,94 Prozent auf 0,55 USD) und Upbound Group (+ 5,70 Prozent auf 21,88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-18,13 Prozent auf 20,46 USD), Volvo (A) (-14,55 Prozent auf 30,71 USD), CRESUD (-6,31 Prozent auf 10,09 USD), Patterson-UTI Energy (-5,41 Prozent auf 12,60 USD) und Oracle (-4,59 Prozent auf 124,67 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 5 985 291 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

2027 hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 19,74 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Apple Inc. 305,00 -1,23% Apple Inc.
Century Casinos Inc. 0,46 -1,29% Century Casinos Inc.
Credit Acceptance Corp. 410,00 -15,29% Credit Acceptance Corp.
CRESUD S.A. (spons. ADRs) 8,75 -7,89% CRESUD S.A. (spons. ADRs)
Donegal Group Inc. (B) 21,55 -13,77% Donegal Group Inc. (B)
IDEXX Laboratories 573,20 16,27% IDEXX Laboratories
Intel Corp. 56,72 -2,89% Intel Corp.
JetBlue Airways Corp. 2,82 11,04% JetBlue Airways Corp.
Lam Research Corp. 212,70 -0,65% Lam Research Corp.
Oracle Corp. 110,04 -5,95% Oracle Corp.
Patterson-UTI Energy Inc. 11,39 -3,92% Patterson-UTI Energy Inc.
SIGA Technologies Inc. 2,94 -3,45% SIGA Technologies Inc.
Upbound Group Inc Registered Shs 18,44 -0,19% Upbound Group Inc Registered Shs
Volvo AB (A) 28,20 0,00% Volvo AB (A)

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NASDAQ Comp. 25 679,41 0,95%

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