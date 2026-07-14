Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,90 Prozent auf 26 107,01 Punkte nach oben. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,550 Prozent höher bei 26 015,49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 873,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 912,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 168,80 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25 888,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23 639,08 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20 640,33 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,36 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 41,72 Prozent auf 4,28 USD), AXT (+ 14,09 Prozent auf 57,57 USD), Methode Electronics (+ 10,11 Prozent auf 17,42 USD), Nissan Motor (+ 7,50 Prozent auf 2,15 USD) und Monolithic Power Systems (+ 6,58 Prozent auf 1 376,41 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Microvision (-8,88 Prozent auf 0,34 USD), Biogen (-8,17 Prozent auf 191,95 USD), Intuitive Surgical (-6,78 Prozent auf 379,50 USD), Lancaster Colony (-6,27 Prozent auf 106,96 USD) und Cirrus Logic (-6,25 Prozent auf 137,36 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 397 294 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,483 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 16,62 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at