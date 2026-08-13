Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,81 Prozent stärker bei 26 803,03 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,161 Prozent auf 26 631,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26 588,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 612,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 875,52 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,459 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25 873,18 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 26 402,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 713,14 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 21,32 Prozent auf 9,90 USD), Nissan Motor (+ 9,05 Prozent auf 2,06 USD), Harmonic (+ 9,00 Prozent auf 13,08 USD), Fiserv (+ 7,64 Prozent auf 55,50 USD) und Agilysys (+ 7,31 Prozent auf 115,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nortech Systems (-15,45 Prozent auf 12,75 USD), Monolithic Power Systems (-4,38 Prozent auf 1 362,55 USD), Anika Therapeutics (-3,90 Prozent auf 21,17 USD), TransAct Technologies (-3,86 Prozent auf 5,11 USD) und Century Aluminum (-3,70 Prozent auf 46,39 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 30 321 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,570 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 20,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at