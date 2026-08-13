Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ Composite-Performance im Blick 13.08.2026 22:34:37

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus

Am Donnerstag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,81 Prozent stärker bei 26 803,03 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,161 Prozent auf 26 631,34 Punkte an der Kurstafel, nach 26 588,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26 612,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 875,52 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,459 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25 873,18 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 26 402,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 713,14 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 21,32 Prozent auf 9,90 USD), Nissan Motor (+ 9,05 Prozent auf 2,06 USD), Harmonic (+ 9,00 Prozent auf 13,08 USD), Fiserv (+ 7,64 Prozent auf 55,50 USD) und Agilysys (+ 7,31 Prozent auf 115,20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nortech Systems (-15,45 Prozent auf 12,75 USD), Monolithic Power Systems (-4,38 Prozent auf 1 362,55 USD), Anika Therapeutics (-3,90 Prozent auf 21,17 USD), TransAct Technologies (-3,86 Prozent auf 5,11 USD) und Century Aluminum (-3,70 Prozent auf 46,39 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 30 321 615 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,570 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 20,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Anika Therapeutics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Anika Therapeutics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Agilysys Inc. 98,00 -0,51% Agilysys Inc.
Anika Therapeutics Inc. 18,70 2,75% Anika Therapeutics Inc.
Century Aluminum Co. 41,07 1,94% Century Aluminum Co.
Consumer Portfolio Services Inc. 8,25 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
Fiserv Inc. 46,90 -2,49% Fiserv Inc.
Harmonic Inc. 12,05 6,17% Harmonic Inc.
Intel Corp. 89,09 -1,55% Intel Corp.
Monolithic Power Systems Inc. 1 197,50 1,61% Monolithic Power Systems Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,77 -1,30% Nissan Motor Co. Ltd.
Nortech Systems Inc. 12,55 -1,57% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 194,88 -0,25% NVIDIA Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc. 8,78 24,73% Red Robin Gourmet Burgers Inc.
SIGA Technologies Inc. 2,92 1,22% SIGA Technologies Inc.
TransAct Technologies Inc. 5,01 -1,86% TransAct Technologies Inc.
World Acceptance Corp. 158,00 -2,47% World Acceptance Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 707,13 -0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen