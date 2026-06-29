SIGA Technologies Aktie
WKN: 919473 / ISIN: US8269171067
|NASDAQ Composite-Entwicklung
|
29.06.2026 16:01:08
Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus
Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,94 Prozent auf 25 535,84 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,808 Prozent höher bei 25 502,09 Punkten, nach 25 297,62 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 479,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 697,22 Zählern.
NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 972,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der NASDAQ Composite 20 948,36 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 273,46 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit PetMed Express (+ 17,05 Prozent auf 2,06 USD), Microvision (+ 8,93 Prozent auf 0,30 USD), Comcast (+ 7,68 Prozent auf 24,95 USD), Baiducom (+ 5,22 Prozent auf 109,66 USD) und FormFactor (+ 5,17 Prozent auf 137,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-16,94 Prozent auf 20,50 USD), inTest (-7,49 Prozent auf 15,20 USD), CIENA (-5,72 Prozent auf 452,09 USD), Hooker Furniture (-5,67 Prozent auf 16,13 USD) und Repligen (-5,50 Prozent auf 138,93 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite weist die Comcast-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 706 333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,083 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Mit 15,31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier SIGA Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
26.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
25.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu SIGA Technologies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|95,90
|4,69%
|CIENA Corp.
|409,60
|-3,28%
|Comcast Corp. (Class A)
|21,78
|7,11%
|Donegal Group Inc. (B)
|20,69
|-16,17%
|FormFactor Inc.
|117,15
|-5,90%
|Hooker Furniture Corp.
|16,36
|-4,33%
|inTest Corp.
|13,80
|-3,50%
|Microvision Inc.
|0,25
|0,73%
|NVIDIA Corp.
|170,12
|0,19%
|PetMed Express Inc.
|1,80
|18,03%
|Repligen Corp.
|120,75
|-6,10%
|SIGA Technologies Inc.
|3,72
|-5,10%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|75,49
|4,01%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 633,54
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX dreht ins Minus -- Wall Street fester -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.