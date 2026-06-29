Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Am ersten Tag der Woche geht es für den NASDAQ Composite erneut nach oben.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,94 Prozent auf 25 535,84 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,808 Prozent höher bei 25 502,09 Punkten, nach 25 297,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 479,48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 697,22 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 972,62 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der NASDAQ Composite 20 948,36 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20 273,46 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,90 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27 190,21 Punkte. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit PetMed Express (+ 17,05 Prozent auf 2,06 USD), Microvision (+ 8,93 Prozent auf 0,30 USD), Comcast (+ 7,68 Prozent auf 24,95 USD), Baiducom (+ 5,22 Prozent auf 109,66 USD) und FormFactor (+ 5,17 Prozent auf 137,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-16,94 Prozent auf 20,50 USD), inTest (-7,49 Prozent auf 15,20 USD), CIENA (-5,72 Prozent auf 452,09 USD), Hooker Furniture (-5,67 Prozent auf 16,13 USD) und Repligen (-5,50 Prozent auf 138,93 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Comcast-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 706 333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,083 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,72 zu Buche schlagen. Mit 15,31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at