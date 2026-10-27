Zuversicht in New York: S&P 500 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen

Um 17:59 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,54 Prozent auf 7 718,36 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,364 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,278 Prozent auf 7 698,13 Punkte an der Kurstafel, nach 7 676,77 Punkten am Vortag.

Bei 7 677,16 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 736,06 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der S&P 500 auf 7 743,41 Punkte taxiert. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Wert von 7 413,18 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Wert von 6 875,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Pentair (+ 12,57 Prozent auf 62,16 USD), Cerebras Systems (+ 8,60 Prozent auf 117,69 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 8,39 Prozent auf 304,13 USD), Bloom Energy (+ 7,94 Prozent auf 220,12 USD) und Dell Technologies (+ 7,80 Prozent auf 503,53 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Xylem (-12,08 Prozent auf 95,17 USD), Boeing (-9,56 Prozent auf 170,31 USD), Valero Energy (-7,90 Prozent auf 393,04 USD), Phillips 66 (-6,81 Prozent auf 269,18 USD) und Universal Health Services (-6,21 Prozent auf 174,17 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 8 471 652 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at