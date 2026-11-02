Pentair Aktie

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WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33

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S&P 500-Performance 02.11.2026 20:04:18

Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich

Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich

S&P 500-Handel am Montagnachmittag.

Am Montag klettert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 7 591,02 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,584 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 7 615,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 580,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 590,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 662,23 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 7 489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 6 840,20 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,68 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 20,29 Prozent auf 663,07 USD), Alaska Air Group (+ 8,15 Prozent auf 38,62 USD), CBRE Group A (+ 6,92 Prozent auf 137,76 USD), Pentair (+ 6,47 Prozent auf 70,55 USD) und Howmet Aerospace (+ 6,36 Prozent auf 211,89 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-16,51 Prozent auf 701,92 USD), Marvell Technology (-10,63 Prozent auf 175,53 USD), Cerebras Systems (-10,55 Prozent auf 97,67 USD), Everpure A (-8,71 Prozent auf 115,92 USD) und APA (-7,19 Prozent auf 49,02 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 20 291 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,493 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Alaska Air Group Inc. 34,09 6,83% Alaska Air Group Inc.
APA Corporation Registered Shs 43,54 -7,52% APA Corporation Registered Shs
Apple Inc. 302,85 -1,93% Apple Inc.
CBRE Group Inc. (A) 116,25 1,04% CBRE Group Inc. (A)
Cerebras Systems Inc 96,37 -11,73% Cerebras Systems Inc
Everpure Inc Registered Shs -A- 114,80 1,10% Everpure Inc Registered Shs -A-
First Republic Bank 0,00 0,00% First Republic Bank
Fox Corp B 50,00 0,00% Fox Corp B
Howmet Aerospace 189,95 6,71% Howmet Aerospace
IDEXX Laboratories 595,20 20,73% IDEXX Laboratories
Intel Corp. 53,86 -7,79% Intel Corp.
Lumentum Holdings Inc 623,90 -17,11% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 152,60 -13,31% Marvell Technology
Pentair PLC 63,08 6,37% Pentair PLC
Western Union Company 5,62 3,16% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 576,79 -0,04%

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