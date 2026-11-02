Pentair Aktie
WKN DE: A115FG / ISIN: IE00BLS09M33
|S&P 500-Performance
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02.11.2026 20:04:18
Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich
Am Montag klettert der S&P 500 um 20:02 Uhr via NYSE um 0,14 Prozent auf 7 591,02 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 62,584 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 7 615,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 580,07 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7 590,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 662,23 Zähler.
So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 7 722,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 7 489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 6 840,20 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,68 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Zählern verzeichnet.
S&P 500-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 20,29 Prozent auf 663,07 USD), Alaska Air Group (+ 8,15 Prozent auf 38,62 USD), CBRE Group A (+ 6,92 Prozent auf 137,76 USD), Pentair (+ 6,47 Prozent auf 70,55 USD) und Howmet Aerospace (+ 6,36 Prozent auf 211,89 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Lumentum (-16,51 Prozent auf 701,92 USD), Marvell Technology (-10,63 Prozent auf 175,53 USD), Cerebras Systems (-10,55 Prozent auf 97,67 USD), Everpure A (-8,71 Prozent auf 115,92 USD) und APA (-7,19 Prozent auf 49,02 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 20 291 029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,493 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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20:04
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20:04
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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18:00
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne (finanzen.at)
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18:00
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16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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16:01
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alaska Air Group Inc.
|34,09
|6,83%
|APA Corporation Registered Shs
|43,54
|-7,52%
|Apple Inc.
|302,85
|-1,93%
|CBRE Group Inc. (A)
|116,25
|1,04%
|Cerebras Systems Inc
|96,37
|-11,73%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|114,80
|1,10%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fox Corp B
|50,00
|0,00%
|Howmet Aerospace
|189,95
|6,71%
|IDEXX Laboratories
|595,20
|20,73%
|Intel Corp.
|53,86
|-7,79%
|Lumentum Holdings Inc
|623,90
|-17,11%
|Marvell Technology
|152,60
|-13,31%
|Pentair PLC
|63,08
|6,37%
|Western Union Company
|5,62
|3,16%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 576,79
|-0,04%
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